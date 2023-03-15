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Вяжет корзины и «варит» косметику: что стало с красоткой-блондинкой из «Ранеток»

15 марта 2023 15:45
Вяжет корзины и «варит» косметику: что стало с красоткой-блондинкой из «Ранеток»

Звезда не планирует возвращаться в шоу-бизнес.
 

Когда-то Лера Козлова блистала на экранах, снимаясь в сериале «Ранетки». Затем артистка активно выступала в составе одноименной группы. У нее было все — успех, толпы поклонников, высокие гонорары. Но теперь это в прошлом.

Красотка-блондинка навсегда покинула отечественный шоу-бизнес. Звезда решила посвятить себя семье: ради возлюбленного по имени Антон она переехала из Москвы в Севастополь. В Крыму пара приобрела земельный участок, на котором собирается построить дом.

«Планы на будущее — огромная счастливая семья», — подчеркнула Козлова в рамках программы «Звезды сошлись».

Зарабатывает же знаменитость тем, что вяжет разные изделия на заказ, а также «варит» косметику, делает свечки и подсвечники из гипса. Знаменитость призналась, что ценить ручную работу ее научила мама, которая и показала артистке, как правильно обращаться со спицами.

Вяжет корзины и «варит» косметику: что стало с красоткой-блондинкой из «Ранеток»
Фото: Legion-Media, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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