Вялин из «Рабы любви» спился и изменился до неузнаваемости: даже смотреть страшно

Звезда фильма «Лето рядового Дедова» Михаил Чигарев был баловнем судьбы и примерным семьянином. Он снимался у Никиты Михалкова в фильмах «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», но в 1990-е перестал сниматься, опустился и умер. Что случилось с героем советского экрана?

Последние годы 78-летний актер вел маргинальный образ жизни. Когда-то популярный артист превратился в опустившегося пожилого мужчину с колтунами в бороде, ранами на носу и почерневшими от обморожения пальцами. В конце прошлого года он пьяным уснул в сугробе и едва не погиб. В его доме в Никитской Слободе (145 километров от Москвы) царит беспорядок и антисанитария. Двухкомнатной квартиры в центре Москвы и загородного дома он лишился — проиграл в карты и на скачках.

Актер прекратил сниматься в 1993-м. Как говорят в актерской среде, сломить кинозвезду могла гибель его любимой дочери Натальи. Об этом говорится в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Через 10 лет он решил попробовать начать все сначала. Сыграл в сериалах «Ранетки», «Сделано в СССР», «Моя Пречистенка». Но побороть тягу к спиртному не удалось.

Помочь Чигареву пытались коллеги из Союза кинематографистов, но лечиться он отказывался. Он скончался 27 марта.