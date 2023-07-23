Вячеслав Тихонов в гробу бы перевернулся: только взгляните, во что превратили его дом
Родные актера совершили большую ошибку.
Дочь Вячеслава Тихонова Анна пошла на смелый шаг. Наследница ныне покойного актера доверила загородный дом отца съемочной команде шоу «Дачный ответ». Перед дизайнерами стояла непростая задача, с которой им так и не удалось справиться.
Анна хотела освежить ремонт в помещении, но сохранить в нем дух знаменитого артиста. Актриса хранит память о своем отце, поэтому с большим трепетом относится к оставшемуся от него имуществу. Однако команда шоу решила все по-своему.
Под переделку попали кухня и гостиная дома, расположенного в поселке Николина гора. Анна попросила сохранить камин и придерживаться в интерьере светлых оттенков и европейского стиля.
И дизайнеры с азартом принялись за работу. В результате они разрушили фамильные интерьеры и устроили полную «перезагрузку» помещению. Вопреки просьбе Анны, камин демонтировали и установили новый. На пол положили керамогранит, а стену гостиной украсили тонкими дубовыми досками. Дизайнеры отдали предпочтение мебели в белых и серых цветах — кухня и гостиная кардинально преобразились.
Но многим зрителям и поклонникам актера ремонт не понравился. Они твердят, что Тихонов в гробу перевернулся, увидев, во что превратили его дом. По мнению интернет-пользователей, дизайн получился безликим и ничто в нем не напоминает о Вячеславе Васильевиче.
«Память закатали в бетон», "«Уничтожили весь тот дух жизни, который был при великом актере! Позор железобетона!» — возмущаются в Сети.