Вячеслав Макаров молчать не стал: истинное отношение к шоу «Маска» обескуражит

Шоу «Маска» подарило Вячеславу Макарову всероссийскую известность. Телеведущий не скрывает, что благодарен проекту за те возможности, которые открылись перед ним, но есть и обратная сторона медали.

Звезда экрана раскрыл свое истинное отношение к программе. Как оказалось, Макарову многое не нравится на съемочной площадке шоу. По словам знаменитости, он вынужден работать по ненормированному и «нервному» графику и порой коммуницировать с теми людьми, с которыми ему общаться бы не хотелось.

Макаров признался, что в такие моменты успокаивает себя тем, что все это временно. «С этими людьми детей не крестить, праздники не отмечать», — подметил он. При этом телеведущий поспешил подчеркнуть, что с судьями проекта ему удалось найти общий язык. «Я со всеми в профессиональных приятных отношениях», — подытожил музыкант в беседе с порталом BLITZ+.