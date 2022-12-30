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Киноафиша Статьи Вы знали, что у Васи Кузякина есть внебрачная дочь? С ее лицом лишь аристократок играть

Вы знали, что у Васи Кузякина есть внебрачная дочь? С ее лицом лишь аристократок играть

30 декабря 2022 11:45
Вы знали, что у Васи Кузякина есть внебрачная дочь? С ее лицом лишь аристократок играть

В следующем году наследница артиста отметит 31-летие.

 

Александр Михайлов дважды связывал себя узами брака. В первый раз его супругой стала Вера Мусатова, которая родила ему сына Константина, а во второй раз — Оксана Васильева, от которой на свет появилась дочь Мирослава. При этом, как оказалось, в конце 80-х у артиста был роман с коллегой Ольгой Кузнецовой, которая родила ему внебрачную дочь Анастасию.

Несмотря на уговоры родных, Михайлов признал наследницу и дал ей свою фамилию. Он не смог построить отношения с Кузнецовой, но всегда следил за жизнью дочери и помогал ей. При этом он всегда был против того, чтобы она становилась актрисой.

Анастасия же не послушалась прославленного отца и после школы смогла поступить во ВГИК, где Михайлов был преподавателем. Сейчас она активно строит свою карьеру, но пока не смогла появиться в главной роли в каком-либо проекте. Поклонники следят за ней в социальных сетях, осыпая наследницу звезды картины «Любовь и голуби» комплиментами с пожеланиями творческих успехов. Вы знали, что у Васи Кузякина есть внебрачная дочь? С ее лицом лишь аристократок играть

«Естественная красота, которой хочется любоваться бесконечно», «Просто красавица необыкновенная, аж дух захватывает», «Да, красивая славянка, играть роли аристократок с таким лицом», — уверены фанаты.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1985), кадр из сериала «Анатомия убийства-5»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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