Вы знали, что у Энрике Иглесиаса есть старший брат? Вот как он выглядит (фото)

Хулио-младший стал вторым ребенком прославленного музыканта Хулио Иглесиаса. С ранних лет наследник артиста искал себя в творческих профессиях, но именно отец помог ему определиться.

Так, Хулио начал свой творческий путь с модельного бизнеса. Он выходил на подиумы для известнейших модельеров, но со временем разочаровался в этой работе и заинтересовался актерской игрой. В течение нескольких лет он активно покорял кинематограф, а зрители могли видеть его в короткометражной драме «Музыка для тебя», но эта профессия тоже не оказалась интересна артисту.

Следующей страстью знаменитости стала журналистика. В качестве режиссера он подготовил несколько документальных фильмов о природе, но вновь решил переквалифицироваться и занялся музыкой.

Сначала Хулио начинает сотрудничать с группой Latin Lovers, а с 2015 года выходит на сцену в компании своего отца. С того времени артист занят лишь развитием своей музыкальной карьеры и делает на этом поприще заметные успехи. Особенно Хулио оказался популярен в родной Испании, а также нередко оказывается и с концертами в России.

При этом знаменитость старается активно вести свои социальные сети. Он часто делится снимками, на которых красуется спортивной фигурой и белоснежной улыбкой. Как отмечают поклонники, они давно считают Хулио одним из самых красивых музыкантов мира.