Вы знали, что американцы испугались Абдулова? Причина заставит россиян гордиться

Русская театральная традиция ценится во всем мире. Отечественные актеры блистательно выступают на мировых площадках, иногда откровенно удивляя зарубежных зрителей своей игрой. Одним из первых таких открытий для американцев стал Александр Абдулов.

Когда «Ленком» отправился на гастроли, в труппу включили и артиста, являвшегося одной из главных звезд театра. Тем более что в постановке «Юнона и Авось» у Абдулова была важная роль еретика. На сцене Александр так убедительно жонглировал факелами и безумными глазами обводил зал, что иностранцы попытались даже отменить премьеру.

На генеральной репетиции представители зарубежной площадки заявили, что Абдулов смахивает на сумасшедшего. И подобный мужчина, вооружившийся огнем, может посеять панику среди зрителей. Все доводы «ленкомовцев» о том, что Александр просто талантливо вжился в образ и нападать ни на кого не собирается, не были услышаны. Сцену пришлось вырезать из итоговой версии спектакля.