Вы «железно» вырастите ребенка неудачником если назовете этим именем: таких всего 2

Специалисты в области эзотерики утверждают - некоторые имена ни в коем случае нельзя давать своему ребенку. Дело в том, что они обладают негативной энергетикой и не могут принести свою носителю ничего, кроме несчастий и неудач. Если родители не хотят испортить жизнь чаду, им следует внести эти имена в “черный список” и выбрать другие, куда более благоприятные варианты. Рассказываем, какие мужские имена считаются не лучшим выбором - они способны оказать негативное воздействие на судьбу обладателя.

Аркадий

Имя Аркадий на первый взгляд кажется красивым, благозвучным и благородным. Однако, по словам экспертов в области эзотерики, оно способно причинить своему обладателю немало бед. В детстве Аркадий отличается высоким самомнением, он считает себя лучше своих сверстников и позволяет себе обидные слова в адрес одноклассников.

Из-за этого он становится изгоем в детском коллективе, и хотя Аркаша убеждает себя, что все в порядке, на самом деле он глубоко переживает.

Детские комплексы обладатель этого имени переносит во взрослую жизнь. Чтобы скрыть свою уязвимость, ему приходится скрываться под маской циника. Своим эгоцентрическим поведением Аркадий отпугивает от себя как друзей, так и девушек. Кроме того, неудачи в карьере и личной жизни толкают носителя этого имени к пагубным пристрастиям, например, алкоголю, с помощью которого он старается заглушить душевную боль и позабыть о своей несостоятельности.

Олег

Мужчины, нареченные именем Олег, в школьные годы демонстрируют родителям и педагогам впечатляющий потенциал. Обладатели этого имени прилежно учатся, развивают свои таланты (особенно хорошо Олегу даются музыка и литературное творчество), не попадают в дурные компании. Кажется, не ребенок, а мечта, которого обязательно ждет светлое и радостное будущее.

Но по мере взросления Олега становится понятно, что это не так. Грандиозные мечты так и остаются мечтами.

Энергетика имени негативно влияет на характер Олега. Носитель этого имени вырастает закомплексованным, робким, неуверенным в себе человеком. У него практически нет друзей, а девушки обходят чрезмерно стеснительного и старомодного парня стороной. Как правило, Олег живет в одиночестве или с родителями, больших карьерных высот не достигает, потому что боится ответственности. Часто его жизнь напоминает “день сурка”.