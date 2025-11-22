Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину

Не исключено, что книги были лишь разогревом.

После новостей о приостановке продаж романа Стивена Кинга «Оно» в России портал «Киноафиша» выяснил: может ли аналогичная участь ждать и великолепные экранизации Андре Андреса Мускетти? Мы обратились за комментарием к адвокату Юлии Вербицкой‑Линник.

Как оказалось, сейчас книга проходит экспертизу по запросу Роскомнадзора: специалисты проверяют, соответствует ли содержание заявленной возрастной маркировке (18+).

В ходе анализа эксперты могут обнаружить фрагменты, которые подпадают под действующие запреты – например, описание определенных обрядов или символику, признанную в РФ экстремистской. По словам юриста, механизм может работать так:

если нарушения не выявят, книгу вернут в продажу с прежней маркировкой;

если найдут несоответствия – потребуют изменить маркировку или внести правки;

в крайнем случае – запретят реализацию в текущем виде.

Но касается ли это кино? Адвокат не исключает, что логика может распространиться и на экранизации:

«Если книга подлежит запрету, мы можем предположить, что аналогичные содержания, изображения и символы могут содержаться в фильме».

А как мы помним, вторая часть «Оно» начинается с того, что вполне может потянуть на «запрещенку».

При этом окончательное решение о запрете проката – в компетенции Министерства культуры. Пока речь идет только о проверке, а не о готовом запрете.

Таким образом, судьба фильмов «Оно» напрямую зависит от итогов экспертизы книги. Если в тексте обнаружат фрагменты, противоречащие законодательству, под удар может попасть и любимый хоррор миллионов зрителей.

Благо, пока что, официально ни книга, ни фильмы не запрещены.

