Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю

12 ноября 2025 09:25
Шедевральный хоррор уже вышел в «цифре», потому можно обсудить со спойлерами.

Смерть для Хватателя – это всего лишь смена локации. После финала «Черного телефона 2», где злодея буквально отправили на ледяное дно ада, могло бы показаться, что все, конец. Но нет – Итан Хоук уже подмигивает из преисподней, а режиссер Скотт Дерриксон осторожно подогревает разговоры о триквеле.

Чем закончился «Черный телефон 2»

Вторая часть закончилась на высокой (и морозной) ноте. Финни и его сестра Гвен, повзрослевшие и закаленные кошмарами прошлого, выясняют, что их мать не покончила с собой – ее убил тот самый Хвататель, когда она раскрыла его тайну, пользуясь собственным даром ясновидения.

После этого брат с сестрой решают вытащить тела первых жертв маньяка со дна замерзшего озера и, похоронив их, положить конец его власти.

Казалось бы – mission complete: тут и Гвен получает душераздирающе трогательный звонок от умершей матери, и Хвататель остается в аду, но есть нюанс.

Итан Хоук зовет в преисподнюю

Итан Хоук, который обычно обходит стороной сиквелы, вдруг загорелся идеей довести эту историю до трилогии.

«Я хочу отправиться в ад с Хватателем», – признался он Entertainment Weekly.

Актер говорит, что хотел бы подробнее увидеть, кем стал его персонаж после смерти – не просто монстром, а фигурой, которая «символизирует грех».

Такое продолжение звучит заманчиво. Особенно если учесть, что во втором фильме Дерриксон буквально перевернул все с ног на голову: из классического хоррора с подвалом и ржавым телефоном история превратилась в фантасмагорию о сне, вине и замерзшей преисподней.

Ад по Данте и без корпоративных трюков

Дерриксон вдохновлялся «Божественной комедией» Данте и поселил своего злодея не в огненном аду, а в морозном девятом круге, где души предателей застывают во льду. Так что перспектива показать «путешествие» Хватателя по этим замерзшим слоям выглядит вполне логичным шагом.

Правда, режиссер сразу обозначил границы:

«Я не хочу делать рутину – мол, теперь у Хватателя новое правило, новый ритуал. Это единственное, чего я точно не сделаю», – сказал он Variety.

Дерриксон подчеркивает: если и снимать продолжение, то только с целью превзойти предыдущие части, а не просто их повторить.

В качестве редких примеров успешных триквелов он называет «Зловещих мертвецов» Сэма Рэйми и трилогию Ромеро о живых мертвецах – редкие случаи, когда каждая следующая часть становилась сильнее предыдущей.

Что дальше – без Финни, без Гвен, но с той самой маской

Если «Черный телефон 3» все же появится, то, похоже, Финни и Гвен в нем мы уже не увидим.

Итан Хоук жаждет более камерной, почти философской истории – без подростков и полицейских, зато с самим Хватателем, который теперь окончательно принадлежит загробному миру.

Blumhouse любит трилогии – но не все выживают

У Blumhouse с трилогиями отношения сложные: «Синестер» так и не получил третью часть, а вот «Заклятие» разрослось до целой саги.

Если «Черный телефон 3» все-таки снимут, то, скорее всего, студия даст Дерриксону творческую свободу – именно она помогла первому фильму стать хитом.

А значит, у Хватателя есть шанс вернуться не ради очередного «буу!» из-за угла, а чтобы показать ад, где холодно не только телу, но и душе.

Ранее мы писали: Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)

Фото: Кадры из фильма «Черный телефон 2» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
