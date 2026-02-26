«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

Самых-самых крылатых фраз тут не будет, не беспокойтесь.

Гайдай и его команда, Георгий Данелия – они создали киноязык, на котором их последователи говорят до сих пор, даже не замечая этого.

«Восток – дело тонкое», «Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица», «Я требую продолжения банкета», – все это давно уже не обычные «цитаты из кино», а наша разговорная речь.

Но хватает в советской классике и цитат, которые не так глубоко ушли в народ. Взять хоть ту же самую реплику про «Вы занимаетесь тем, чего нет». Узнали, откуда это? Если да – вы настоящий киноман. Если нет – не страшно, у нас есть для вас еще пять вопросов.

Мы собрали шесть забавных цитат из советской классики. Кто-то говорит о работе, кто-то объясняет, почему не может жениться, а кто-то просто и пафосно философствует. Ваша задача – вспомнить, из какого фильма каждая фраза.

Никаких сложных имен и дат. Только забавные реплики. Проверим, насколько хорошо вы помните то, что смотрели десятки раз?

И не забудьте пройти другой тест: Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)