9 сентября 2025 09:54
Вы замечали этот странный звук в «Интерстелларе»? У Нолана ничего не бывает просто так — включаем фильм и слушаем, как уходит время

Пригодится калькулятор.

Фильмы Кристофера Нолана редко бывают простыми. В его картинах всегда есть детали, которые сначала кажутся мелочью, а потом вдруг превращаются в важные символы.

«Интерстеллар» — не исключение. Да, это кино про космос, про любовь, про отцов и детей, но именно там, среди черных дыр и бездны космоса, режиссер спрятал один из самых изящных штрихов — звук тикающих часов.

Те, кто смотрел фильм, наверняка помнят сцену на водной планете Миллер. Экипаж «Эндюранса» спускается на ее поверхность, а в саундтреке Ханса Циммера появляется навязчивое «тик-тик-тик». Казалось бы, просто музыкальный прием для нагнетания напряжения. Но у Нолана ничего не бывает «просто так».

Почему это не просто музыка

Планета Миллер расположена слишком близко к гигантской черной дыре Гаргантюа. Из-за чудовищной гравитации время на ее поверхности течет совсем иначе: один час здесь равен семи земным годам. Пока герои борются с волнами и пытаются не утонуть, за пределами планеты стареют миллионы людей.

Именно это и зашифровано в музыке. Каждое тиканье — это не абстрактный метроном, а один прожитый день на Земле.

Фанаты, как водится, пошли дальше и все подсчитали. В минуте трека слышно 48 «тик-тик» — значит, каждое тиканье приходится примерно на 1,25 секунды экранного времени. Если пересчитать через соотношение времени на Миллер и на Земле, получается, что одно тиканье равно примерно 21 часу земной жизни.

В этой загадке и есть весь творческий потенциал Нолана. Он не просто рассказывает о теории относительности и работе Эйнштейна — он заставляет зрителя услышать время. Каждый из них — это напоминание о том, что все самое ценное уходит прямо сейчас.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
