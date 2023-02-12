Вы задумывались, почему в СССР переучивали левшей? Это был не просто каприз

В течение многих лет левшей в СССР активно переучивали делать все правой рукой. Официально подобные практики прекратились лишь в 80-х, но спустя долгое время преподаватели пытались «исправить» учеников. Многие были уверены, что делалось это исключительно из-за медицинских предубеждений, однако, как оказалось, эти домыслы нельзя считать правдой.

Дело в том, что самые популярные профессии в стране были связаны с производством. Большинство школьников отправлялись трудиться за заводы и фабрики, где все было предназначено именно для правшей. Работа же левой рукой была не только неудобна, но и опасна для жизни.

К тому же преимущественно все мальчики отправлялись служить в армию. И оружие также предназначалось именно для правшей. Например, затворы у автомата располагались справа, поэтому держать его другой рукой было невозможно.

Именно поэтому руководство страны старалось переучить своих граждан. Лишь спустя годы инженеры приспособили все предметы для людей с обеими рабочими руками, поэтому необходимость в таких практиках отпала.