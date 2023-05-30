Вы задумывались, почему арабы ходят в белом и никогда не пачкаются? Ответ неочевидный

Каждый, кто был в Объединенных Арабских Эмиратах, разумеется, замечал одну простую вещь: местные жители предпочитают в одежде лишь два цвета. Женщины — черный, а мужчины — кристально-белый.

Но мало кто задумывался, как представителям сильного пола удается сохранить свое одеяние «в пол» таким белоснежным. Ответ оказался до безобразия прост. К слову, история национальной одежды в Эмиратах имеет под собой многовековую почву. А цвет и «форма» обусловлены суровым климатом.

Как арабы остаются «девственно-белыми»? В гардеробе у каждого уважающего себя представителя страны и культуры есть всего-навсего около 50 национальных нарядов на каждый случай. Мужчины в ОАЭ меняют одежду 2-3 раза в день по мере появления минимальных загрязнений, поэтому встретить «грязного» араба в Эмиратах — задачка со звездочкой.