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Вы задумывались, почему арабы ходят в белом и никогда не пачкаются? Ответ неочевидный

30 мая 2023 11:45
Вы задумывались, почему арабы ходят в белом и никогда не пачкаются? Ответ неочевидный

Этот вопрос заботил многих туристов.

Каждый, кто был в Объединенных Арабских Эмиратах, разумеется, замечал одну простую вещь: местные жители предпочитают в одежде лишь два цвета. Женщины — черный, а мужчины — кристально-белый.

Но мало кто задумывался, как представителям сильного пола удается сохранить свое одеяние «в пол» таким белоснежным. Ответ оказался до безобразия прост. К слову, история национальной одежды в Эмиратах имеет под собой многовековую почву. А цвет и «форма» обусловлены суровым климатом.

Как арабы остаются «девственно-белыми»? В гардеробе у каждого уважающего себя представителя страны и культуры есть всего-навсего около 50 национальных нарядов на каждый случай. Мужчины в ОАЭ меняют одежду 2-3 раза в день по мере появления минимальных загрязнений, поэтому встретить «грязного» араба в Эмиратах — задачка со звездочкой.

Фото: Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский» (1962)
Ксения Куртукова
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