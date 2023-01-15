Вы задумывались, какими будут «живые Барби» в старости: посмотрите на Синди Джексон

Синди Джексон начала изменять свою внешность в 80-х. Начиная с нескольких пластических операций, за прошедшие годы она практически полностью изменила себя и теперь носит звание «живой Барби».

Как неоднократно заявляла знаменитость, она всегда стремилась к естественности во всех своих процедурах. Они никогда не ограничивала себя одним видом операций и делала вместе с филлерами и ринопластикой весьма редкую коррекцию подбородка и, например, пластику коленей. В итоге спустя годы ей удалось избавиться от любых проявлений возраста, так что по ней невозможно определить, сколько ей лет.

Из-за любви к пластике она даже попала в «Книгу рекордов Гиннесса». Джексон сделала больше всех в мире пластических манипуляций. При этом знаменитость не любит, когда ее сравнивают с другими любителями хирургии, которых общество считает «цирком уродов», ведь всегда старается добиваться максимальной естественности.

Пластическая хирургия со временем стала не только хобби для Джексон, но и ее работой. Дело в том, что она занимается подбором косметологов и хирургов, консультируя клиентов. И своей внешностью «живая Барби» доказывает профессионализм тех или иных специалистов.