«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!»: куда пропал «двойник» Малахова из рекламы

В начале нулевых «гремела» реклама стирального порошка «Тайд». Ее харизматичный ведущий Владимир Тишко навсегда увековечил себя фразой «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!». Что стало с ним спустя столько лет?

Сегодня о Тишко мало кто вспомнит, ведь после нашумевшей рекламы он практически исчез с экранов. Сегодня многие даже уверены, что в рекламе «Тайд» снимался Андрей Малахов, ведущий программы «Большая стирка» на тот момент. У зрителей ложно отложилось в памяти, что именно он ходил по домам и предлагал жильцам постирать вещи брендовым порошком.

После громкой рекламы Тишко, актер по образованию, стал получать предложения от режиссеров. Он снимался в сериалах, однако карьера в кино не задалась. Владимир продолжал вести разные передачи, самой популярной из которых была «Москва: Инструкция по применению».

Сегодня 53-летний «двойник» Малахова больше известен в Сети. У него есть собственное шоу «Злобный веган», где Тишко пропагандирует лечебное голодание и отказ от животных продуктов. Личную жизнь Владимир держит в секрете. Известно, что когда-то он был женат и у него есть дочь. Также он крутил роман с Анфисой Чеховой.

Внешне Тишко почти не изменился со времен съемок рекламы «Тайд». Ведущий даже постройнел и похорошел. Он тщательно следит за собой и предпочитает брендовые вещи.