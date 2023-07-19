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«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе

19 июля 2023 16:45
«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе

Внешность телеведущего поразила поклонников.

Двадцать лет назад каждый зритель знал слова «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!». Эту фразу с экранов всей страны произносил телеведущий Владимир Тишко.

На момент съемок в рекламе Тишко уже был достаточно известным ведущим, но после закрытия проектов сидел без работы. Несколько роликов, в которых Владимир предлагал домохозяйкам решение их проблем со стиркой, сильно подстегнули его карьеру. Тишко получил приглашение в программу «Москва: Инструкция по применению». Затем он работал на музыкальных каналах, но уже десять лет не появляется на телевидении.

Владимир пытался построить карьеру актера, но и здесь не добился больших успехов. Сегодня Тишко можно увидеть на экране только в качестве гостя телешоу. Он ведет блог в соцсетях, где делится фотографиями и рассказывает о своей жизни.

Поклонники недоумевают: за двадцать лет Владимир почти не поменялся внешне. Он остается все тем же брутальным парнем с бородкой из рекламы стирального порошка. Тишко уже исполнилось 53 года, но единственное, что выдает возраст, — это легкая седина на висках.

«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе
Фото: Кадр из рекламы, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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