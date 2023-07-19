«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе

Двадцать лет назад каждый зритель знал слова «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!». Эту фразу с экранов всей страны произносил телеведущий Владимир Тишко.

На момент съемок в рекламе Тишко уже был достаточно известным ведущим, но после закрытия проектов сидел без работы. Несколько роликов, в которых Владимир предлагал домохозяйкам решение их проблем со стиркой, сильно подстегнули его карьеру. Тишко получил приглашение в программу «Москва: Инструкция по применению». Затем он работал на музыкальных каналах, но уже десять лет не появляется на телевидении.

Владимир пытался построить карьеру актера, но и здесь не добился больших успехов. Сегодня Тишко можно увидеть на экране только в качестве гостя телешоу. Он ведет блог в соцсетях, где делится фотографиями и рассказывает о своей жизни.

Поклонники недоумевают: за двадцать лет Владимир почти не поменялся внешне. Он остается все тем же брутальным парнем с бородкой из рекламы стирального порошка. Тишко уже исполнилось 53 года, но единственное, что выдает возраст, — это легкая седина на висках.