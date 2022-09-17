Вы вряд ли знали: куда пропала Женя Отрадная, исполнившая хит «Уходи и дверь закрой»

Евгения Отрадная поет с детства. С 1994 года она поучаствовала во многих музыкальных конкурсах – «Утренняя звезда», «Золотой Гребешок», «Секрет успеха». В 2008 году о молодой певице узнала вся страна благодаря ее хиту «Уходи и дверь закрой». Но вскоре звезда пропала с радаров.

Оказалось, что у Отрадной закончился контракт с продюсером – и она просто не стала его продлевать, выбрав семью. С будущим мужем, звукорежиссером Евгением Горяиновым, они поженились спустя три месяца после знакомства – рассказывает издание «Woman's Day».

Пара воспитывает двоих дочерей: Антонину и Лидию.

Но Евгения Отрадная не оставила музыкальную карьеру. В 2014—2015 годах она была солисткой рок-группы «110volt», коллектив принял участие в телеконкурсе «Главная сцена». Певица штурмовала 7-й сезон шоу «Голос», эмоционально исполнив песню «Звенит январская вьюга». Жюри узнало звездную конкурсантку, но никто из четырех судей не повернулся к Евгении. Поражение певицы очень расстроило ее дочерей, ждавших маму за кулисами.

Сегодня Евгения Отрадная записывает песни и занимается дубляжом мультфильмов. Певица получила диплом бакалавра искусств в РГГУ и ведет на YouTube свой блог, посвященный искусству.