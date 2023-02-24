Вы впадете в ступор: чем заставил заниматься Безруков своих студентов

Сергей Безруков известен не только как талантливый актер, но и как преподаватель. Вот уже несколько лет он является наставником студентов ВГИКа, для которых, как оказалось, он выбирает не самые тривиальные способы обучения.

Так, для своих студентов Безруков специально выбрал определенный вид спорта. Актер заставил их осваивать конную езду, так как уверен, что это один из самых важных навыков для артиста. По словам Безрукова, в кадре зритель всегда видит, когда герой боится коня, поэтому ему необходимо знать, как обращаться с животным.

«В кино порой невозможно воспользоваться дублером, а если актер сам великолепно ездит на лошади, то дублер не нужен», — артист объясняет свое необычное решение в беседе с «7 дней».

При этом Безруков отмечает, что профессиональный актер должен быть подготовлен «по всем направлениям» и, например, уметь управлять всеми видами оружия, пилотировать самолет и знать иностранные языки. И сам он никогда не отказывается от новых навыков, считая это одним из главных преимуществ профессии.