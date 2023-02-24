Вы впадете в шок: в каких условиях жили актеры на съемках сериала «Граница. Таежный роман» на самом деле

Мелодрама «Граница. Таежный роман» рассказала отечественным зрителям о нелегком быте военных семей на Дальнем Востоке. Сотни зрителей с упоением наблюдали за приключениями главных героев, не догадываясь, что актеры во время съемок и сами жили в подобных условиях.

Дело в том, что Александр Митта, создатель сериала, не смог получить от продюсеров необходимый бюджет на съемки. Поэтому ему приходилось использовать любые возможности, чтобы сэкономить. Так, сцены в гарнизоне снимались на расформированной авиабазе Шайковка. В то время на ней жили лишь несколько семей военных, а большая часть помещений пустовала, поэтому все артисты и съемочная группа поселились там на несколько месяцев.

Условия же на Шайковке были весьма спартанские. Обстановка ограничивалась лишь стульями, кроватями и шкафами, а из-за постоянных перебоев с едой артисты нередко ходили на рыбалку и собирали грибы в соседних лесах.

Подобные лишения однако лишь сплотили артистов вместе. Все оказались довольны «гарнизонной» атмосферой, которая приближала их к героям, и не жаловались на скромный быт.