Вы видели эту крошку в советском фильме, но не знали, что перед вами маленькая Луппиан (фото)

Лариса Луппиан не осталась в тени своего знаменитого мужа. Супруга Михаила Боярского стала известной театральной актрисой. Кроме того, она снималась в кино.

Впервые на съемочную площадку в качестве актрисы знаменитость попала, когда училась во втором классе школы. Дебютной картиной Луппиан стал проект режиссера Шухрата Аббасова «Ты не сирота».

Жена Боярского сыграла в нем приемную дочь Дзидру. Многие видели эту крошку в советской ленте, но даже подумать не могли, что перед ними маленькая Луппиан. Несмотря на то, что актриса достойно справилась с ролью, ее карьера в кино не пошла в гору. В следующем проекте она снялась лишь через 12 лет. Да и когда стала зрелой профессиональной артисткой, на больших экранах появлялась редко. Премьера последней на сегодняшний день картины с участием Луппиан состоялась в 2009 году.

Свою жизнь звезда связала с театром имени Ленсовета, в который пришла сразу после окончания института. В 2019-м Лариса Регинальдовна была назначена на должность художественного руководителя этого учреждения.