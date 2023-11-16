Вы видели этого старца сотни раз, но не догадывались, что перед вами молодой актер (честное фото)

Каждый, кто смотрит телевизор, неоднократно натыкался на рекламу одного сотового оператора, главный герой которой — это седовласый старец. Однако зрителям не стоит слепо верить всему, что они видят. На самом деле перед ними вовсе не пожилой человек.

Несмотря на белую бороду, похожий на Деда Мороза персонаж производит впечатление истинного мачо. На самом деле все так и есть. В съемках рекламного ролика принял участие молодой актер.

Зовут его Константин Самоуков. Красавчику 39 лет, и увидеть его можно не только в рекламе, но и во многих ярких проектах российского кино. Интересно, что многие зрители даже не догадывались, что на площадку позвали не дедулю. При этом эмоции у народа ролик вызывает противоречивые.