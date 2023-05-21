Вы видели этого актера и не понимали, что он сын Муравьевой: будете поражены

Ирина Муравьева вырастила двоих сыновей, Даниила и Евгения, которых родила от своего мужа Леонида Эйдлина. Первенец прославленной артистки пошел по ее стопам, а вот младший наследник решил заняться ресторанным бизнесом.

Родство с Муравьевой сильно не помогло Даниилу Эйдлину построить успешную карьеру в отечественном кинематографе. О главных ролях актеру остается только мечтать — ему дают играть лишь в эпизодах. Многие зрители не раз видели знаменитость на экране, но даже не понимали, что перед ним сын звезды фильма «Карнавал». Этому способствует и то, что артист мало похож на свою именитую родительницу.

Как бы там ни было, звездный наследник не отчаивается. Актер не отказывается от новых деловых предложений и продолжает пополнять свою фильмографию. По всей видимости, 48-летний артист верит, что главные его роли еще впереди.