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Вы видели этого актера и не понимали, что он сын Муравьевой: будете поражены

21 мая 2023 09:45
Вы видели этого актера и не понимали, что он сын Муравьевой: будете поражены

Артисту доверяют лишь эпизодические роли.

Ирина Муравьева вырастила двоих сыновей, Даниила и Евгения, которых родила от своего мужа Леонида Эйдлина. Первенец прославленной артистки пошел по ее стопам, а вот младший наследник решил заняться ресторанным бизнесом.

Родство с Муравьевой сильно не помогло Даниилу Эйдлину построить успешную карьеру в отечественном кинематографе. О главных ролях актеру остается только мечтать — ему дают играть лишь в эпизодах. Многие зрители не раз видели знаменитость на экране, но даже не понимали, что перед ним сын звезды фильма «Карнавал». Этому способствует и то, что артист мало похож на свою именитую родительницу.

Как бы там ни было, звездный наследник не отчаивается. Актер не отказывается от новых деловых предложений и продолжает пополнять свою фильмографию. По всей видимости, 48-летний артист верит, что главные его роли еще впереди. Вы видели этого актера и не понимали, что он сын Муравьевой: будете поражены

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Детектив на миллион»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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