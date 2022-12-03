«Вы в своем уме?»: россияне схватились за голову при виде странного сына Натали
Мама не запрещает ему экспериментировать с внешностью.
Певица Натали уже много лет замужем за Александром Рудиным. У супругов трое сыновей – Арсений, Анатолий и Евгений. Исполнительница с радостью делится в соцсетях снимками своих наследников, но средний – Анатолий – вызвал жаркие споры в соцсетях.
12-летний мальчик перекрасился в розовый цвет. Кто-то восхищался ребенком, а кто-то ругал Натали за то, что она превращает своего отпрыска в девочку.
«Понятно, что Вам хочется девочку – ну не до такой же степени», «Сын у вас ангел. Какой красивый мальчик. Похож. Какая же девочка для него будет, судьбой уготованная», «Девчонка. Ничего мужского, потом из ЭТОГО вырастают слащавые мальчики вместо мужественных парней», «Такой лапочка», «Вы хайп ищите на ребенке? Возмутительно, конечно!», – писали в комментариях.