«Вы в своем уме?»: россияне схватились за голову при виде странного сына Натали

Певица Натали уже много лет замужем за Александром Рудиным. У супругов трое сыновей – Арсений, Анатолий и Евгений. Исполнительница с радостью делится в соцсетях снимками своих наследников, но средний – Анатолий – вызвал жаркие споры в соцсетях.

12-летний мальчик перекрасился в розовый цвет. Кто-то восхищался ребенком, а кто-то ругал Натали за то, что она превращает своего отпрыска в девочку.