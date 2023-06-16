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Вы уже и не помните Джигурду без эпатажного образа, а ведь он был копией Высоцкого (фото)

16 июня 2023 06:15
Вы уже и не помните Джигурду без эпатажного образа, а ведь он был копией Высоцкого (фото)

Архивные кадры не оставили фанатов равнодушными.

Никита Джигурда последние годы известен не своим творчеством, а эпатажным стилем и скандалами. Артист регулярно вызывает других знаменитостей на ринг, читает скабрезные стихи и не стесняется в выражениях. Однако в начале своей карьеры он выглядел и вел себя совершенно иначе.

Так, в социальных сетях сам Джигурда поделился слайд-шоу с фото и видео, сделанными в юности. На архивных кадрах он предстает с короткими волосами и густой щетиной, а в видео читает стихи Владимира Высоцкого.

Пользователи Сети были шокированы неожиданной записью. В комментариях многие признались, что не ожидали от Джигурды такого «спокойного» образа, а другие отметили, как сильно он похож на легендарного барда.

Вы уже и не помните Джигурду без эпатажного образа, а ведь он был копией Высоцкого (фото)

«Сейчас и тогда — два разных Джигурды», «Был вот нормальным мужчиной», «Очень красивый в молодости», — комментируют видео подписчики.

Фото: Global Look Press, кадр YouTube «Строй русской души»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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