Вы ужаснетесь, узнав правду: от этого заболевания принцесса Диана чуть не покончила с собой

Принцесса Диана была одним из самых знаменитых членов королевской семьи Великобритании. Миллионы поклонников следили за каждым ее шагом и оплакивали после трагической смерти. При этом далеко не все догадывались, от какого заболевания супруга принца Чарльза страдала долгие годы.

Как оказалось, слухи о романе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз постоянно преследовали Диану. Давление было настолько велико, что она практически все время думала о возможной неверности сначала своего жениха, а потом уже мужа. Из-за этого у нее развилась нервная булимия: за время подготовки свадебного платья ее талия уменьшилась на 13 сантиметров.

Окружение Дианы не догадывалось, с какими проблемами она сталкивается. Сначала все думали, что она просто переживает из-за предстоящей свадьбы, и начали беспокоиться только тогда, когда ее вес стал критично низким.

Самостоятельно принцесса не могла справиться с булимией, а волнения по поводу бывших отношений ее мужа не прекращались. И поэтому однажды она даже решила покончить с собой. «Я была в депрессии. Однажды я пыталась порезать свои запястья лезвиями для бритвы», — рассказывала Диана.

Ситуация изменилась только с новостями о первенце Дианы и принца Чарльза. Ожидание сына заставило принцессу задуматься о будущем и начать заботиться о себе, ведь она давно мечтала стать матерью.