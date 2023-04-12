Вы ужаснетесь, увидев гота из «Даешь молодежь!»: что с ним такое (фото)

Скетч-шоу «Даешь молодежь!» стало одним из самых ярких на отечественном телевидении. Миллионы людей следили за приключениями эффектных персонажей, а артисты сразу же стали народными любимцами.

Высоко поклонники оценили и таланты уроженца Нальчика Аслана Бижоева. В шоу он исполнил роли гота по кличке Червь, растамана Кекса и, например, бойца Тамика. В течение четырех лет он блистал в «Даешь молодежь!», а после продолжил свою актерскую деятельность.

Зрители могли видеть Аслана в сериалах «Светофор», «Папа на вырост», а последней его ролью стал Мага в «Исправлении и наказании». Артист все время тратит на построение своей карьеры и воспитывает дочь Диану.

Новости о жизни Бижоева фанаты узнают из его социальных сетей. И, как отмечают поклонники, прошедшие годы совсем не сказались на внешности звезды экрана. В Бижоеве до сих пор с легкостью узнаются его знаменитые персонажи, а сам он выглядит так же, как 14 лет назад.