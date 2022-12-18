Вы упадете, узнав стоимость самых дорогих ног на планете: вот как они выглядят

Мэрайя Кэри за годы карьеры завоевала сердца миллионов фанатов. Поклонников она покорила своим творчеством, а также эффектной внешностью, не раз появляясь в рейтингах самых привлекательных женщин планеты. При этом мало кто из фанатов знает, как сильно артистка бережет свое тело.

Как оказалось, несколько лет назад певица застраховала свои ноги. Артистка переживала, что из-за постоянных выступлений с ними может что-то случиться, поэтому обратилась к страховым агентам. Сумма, в которую их оценили специалисты — один миллиард долларов. Это сделало артистку обладательницей самых дорогих ног в мире, ведь, например, даже футболист Криштиану Роналду застраховал свои всего лишь на 100 миллионов долларов.

При этом в последние годы Кэри уже не может похвастаться такой же эффектной внешностью, как раньше. Однако она по-прежнему пристально следит за своими ногами, которые будоражат сердца поклонников по всему миру.