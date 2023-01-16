Вы упадете, узнав, сколько сегодня стоит одна ночь в отеле из «Один дома 2»

Сюжет фильм «Один дома 2» строится вокруг приключений Кевина Маккаллистера в Нью-Йорке. По сюжету он остается один в мегаполисе и решает заселиться в отель «Плаза», который расположен прямо в центре Манхэттена. Продолжение семейной комедии мгновенно стало культовым, из-за чего миллионы поклонников на протяжении тридцати лет мечтают оказаться в этом же номере.

Как оказалось, руководство отеля решило не оставлять без внимания интерес публики. Они предлагают снять тот самый номер, в котором останавливался Кевин, однако далеко не все фанаты могут себе это позволить. По словам Анфисы Чеховой, которая не так давно посетила Нью-Йорк и рассказала о поездке в своих социальных сетях, одна ночь в той самой комнате обойдется в 30 000 долларов, что равняется примерно 2 миллионам рублей.

При этом еще в 2017 году руководство «Плаза» решило полностью воссоздать быт Кевина в своем отеле. Они предлагали окунуться в мир «Один дома 2» и даже предоставляли огромную порцию мороженного, политого сиропом. И шесть лет назад ночь в таком номере стоила всего лишь 895 долларов.