Вы упадете, узнав о выходке Зиночки Кибрит из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Советский сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» транслировался на экранах несколько лет. Одной из самых ярких героинь телехита стала Зинаида Кибрит в исполнении Эльзы Леждей. Мало кто знает, как сложилась личная жизнь артистки, которая была полна неожиданных поворотов.

Леждей никогда не оставалась одна. Первым супругом Эльзы стал режиссер Владимир Наумов. Однако эти отношения долго не продержались. Следующим избранником артистки стал Вячеслав Шалевич, с которым она познакомилась на съемках фильма «Хоккеисты». Их страстные отношения продолжались два года, пока Эльза не положила им конец. Актриса поняла, что их чувства остыли.

Через некоторое время Леждей узнала, что у Шалевича появилась новая возлюбленная. Эльза навела справки о ней и оказалась недовольна выбором своего бывшего. Она тут же возобновила с ним отношения, чему Вячеслав несказанно обрадовался. Но Леждей снова стало скучно, и вскоре она рассталась с Шалевичем уже окончательно.

Впрочем, Вячеслав не держал на нее обиду. Он благодарил актрису за то, что она оградила его от опасного увлечения. Сама же Леждей вышла замуж в 1971 году за коллегу Всеволода Сафонова и прожила с ним 21 год вплоть до самой его смерти.