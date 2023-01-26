Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы упадете, увидев Свету из «Большого космического путешествия» сегодня (фото)

Вы упадете, увидев Свету из «Большого космического путешествия» сегодня (фото)

26 января 2023 19:30
Вы упадете, увидев Свету из «Большого космического путешествия» сегодня (фото)

С годами знаменитость лишь хорошеет.

Одной из главных звезд фильма «Большое космическое путешествие» стала Людмила Берлинская. Когда проект о трех школьниках, отправившихся бороздить просторы Вселенной, вышел на экраны, актрисе, воплотившей Свету Ишенову, было 14 лет.

Тогда казалось, что она сможет построить блестящую карьеру в кино, но на съемочных площадках юная артистка больше не появлялась. Тем не менее ей удалось стать знаменитой.

Вы упадете, увидев Свету из «Большого космического путешествия» сегодня (фото)

Берлинская занялась музыкой и поступила в Московскую консерваторию. Уже в 15-летнем возрасте она гастролировала по всему СССР и начала плодотворное сотрудничество со Святославом Рихтером. У него же она познакомилась со своим первым мужем, но брак не задался.

Всего же артистка выходила замуж трижды. Свое счастье она обрела вместе с пианистом, французом Артуром Анселем. Знаменитость ведет социальные сети, рассказывая о своей жизни. Стоит отметить, что в 62 года она выглядит великолепно — может похвастаться стройной фигурой и лицом без единой морщинки.

Фото: Кадр из фильма «Большое космическое путешествие», 1974, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video