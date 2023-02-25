Вы упадете, увидев преображение русской Скалы на «Модном приговоре» (фото)

На шоу «Модный приговор» приходили самые разные участники и участницы. Одной из самых ярких стала Оксана Кошелева по прозвищу Скала. Как и Дуэйн Джонсон, девушка прославилась своей впечатляющей физической формой и недюжинной силой. Кошелева — звезда пауэрлифтинга. Она смогла протащить КАМАЗ, вертолет и трамвай. Также на счету девушки несколько рекордов в силовом экстриме.

Окружающие часто принимали Кошелеву за мужчину, причем не только из-за ее крупных габаритов, но и из-за имиджа. Это сильно оскорбляло спортсменку, и однажды она решила все изменить. Так Оксана попала на программу «Модный приговор».

Стилисты передачи сотворили невероятное. Из мужеподобной Скалы, облаченной в безвкусную одежду, Оксану превратили в стильную женственную девушку. При этом они смогли сохранить ее индивидуальность и подчеркнуть ее спортивность.

Кошелева выросла в приемной семье, о чем она узнала в 14 лет. Оказалось, что ее настоящая мать имела проблемы с законом и сидела за убийство. Если бы не приемные родители, которые всегда поощряли интересы девочки, то Оксана никогда бы не добилась таких успехов в жизни.