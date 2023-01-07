Вы упадете при виде 55-летней девушки Бонда: кажется, она остановила время (фото)

Талиса Сото прославилась как девушка Джеймса Бонда в шпионском фильме «Лицензия на убийство». Актриса покорила зрителей чувственным образом Люп Ламоры, а популярный фильм стал настоящим трамплином для ее карьеры.

Режиссеры высоко оценили игру артистки и были весьма щедры на предложения. В тот период Талиса снялась в ленте «Дон Жуан де Марко» с Джонни Деппом и Марлоном Брандо, а также в триллере «Карьера». А в 2001 году во время работы над лентой «Пинеро» она познакомилась с актером Бенджамином Брэттом, который стал ее мужем.

С годами Талиса все меньше и меньше появлялась на экранах и концентрировалась на своей семье. В 2009 году вышел последний фильм с ее участием, и с тех пор она удаляет все время родным.

При этом поклонники не оставляют без внимания Талису, несмотря на отсутствие новых ролей. О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях, за которыми следят несколько десятков тысяч подписчиков. Фанаты не скрывают, что 55-летняя знаменитость все еще отличается красотой и выглядит намного привлекательнее многих более молодых актрис.