Вы упадете: где сегодня живет и как выглядит последняя жена Высоцкого (фото)

Владимир Высоцкий был женат трижды. Его последней официальной супругой стала французская актриса Марина Влади, с которой он прожил вместе десять непростых лет.

Сегодня легенде европейского кино и музе советского барда 84 года. Влади редко появляется на публике и почти не дает интервью. Актриса живет уединенно в своем доме, компанию ей составляют многочисленные домашние питомцы. Во время самоизоляции Влади начала выращивать помидоры и приобщилась к огороду.

В свои годы Марина по-прежнему выглядит замечательно. Влади решила стареть без пластики и ботокса, и это пошло ей только на пользу. У нее благородное лицо, ясный взгляд и красивые длинные волосы. Также актриса сохранила стройную фигуру — она каждый день занимается на велотренажере. Влади признается, что принимает себя такой, какая она есть.

Пользователи Сети не скрыли своего восхищения, увидев бывшую супругу Высоцкого: «Красивая и элегантная в любом возрасте», «Удивительно, ее невозможно назвать пожилой или старой женщиной. Ясный ум, глаза светятся. Так не бывает, но есть».