Вы удивитесь, за что россияне ненавидят продолжение «Гостьи из будущего»

Фантастический фильм «Гостья из будущего», основанный на творчестве Кира Булычева, увидел свет в 1984 году. Зрители остались в восторге от пятисерийной истории о приключениях Алисы Селезневой, поэтому спустя три года на экраны вышло его продолжение «Лиловый шар». Однако новая история о жизни смелой девочки не сыскала любви поклонников.

Основой для второй части стала одноименная повесть Булычева. В ней Алиса вновь отправляется на поиски приключений в компании своего отца и его друга, капитана Зеленого.

Главную роль в новой части вновь исполнила Наталья Гусева, однако остальных персонажей сыграли уже другие артисты. Также создатели отказались и от привычных художественных средств, изменив, например, музыкальное сопровождение и яркие спецэффекты.

Подобные изменения не понравились поклонникам первого фильма. Как отмечают зрители, «Лиловый шар» оказался провальным, а среди главных причин неудачи они отмечают игру исполнительницы главной роли. По их мнению, за прошедшие со съемок «Гостьи из будущего» годы Гусева потеряла свою детскую харизму и не так хорошо справилась со своим персонажем. Также на качестве фильма сказался и низкий бюджет, который не позволил создателям воплотить все идеи.