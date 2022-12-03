Вы удивитесь, узнав, зачем стюардессы носят платки на шее: дело вовсе не в красоте

Форма стюардесс всегда отличалась особой красотой – аккуратная прическа, юбка-карандаш и обязательно очаровательный платок на шее. Но оказалось, платок несет не только эстетическую функцию – и эта вещь незаменима на борту самолета.

Правду поведала российская стюардесса, ведущая блог о работе на авиалиниях.

Оказалось, аксессуар носится не для красоты, ведь он может быть использован в экстренной ситуации. Ткань сгодится для того, чтобы оперативно прикрыть нос и рот и защитить органы дыхания при задымлении. Так члены экипажа смогут оставаться в сознании и оказывать помощь пассажирам судна.