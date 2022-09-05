Вы удивитесь, узнав, куда на самом деле пропал Тэд Кэпвелл из «Санта Барбары»

Мыльная опера «Санта-Барбара» вышла на экраны в 1984 году и закончилась только спустя девять лет. Миллионы фанатов следили за перипетиями сюжета, а звезды сериала с каждой серией завоевывали все больше поклонников. Особенно же фанатки сходили с ума по Тэду Кэпвеллу, образ которого воплотил Тодд МакКи. Зрители были уверены, что такой яркий актер после триумфа в «Санта-Барбаре» обязательно продолжит кинокарьеру, но их ожиданиям не суждено было сбыться.

Как оказалось, после участия в шоу МакКи снялся в еще одной мыльной опере «Дерзкие и красивые». Там его участие ограничилось всего 200 эпизодами, в то время как в «Санта-Барбаре» зрители могли видеть его на экране гораздо дольше. Но, закончив второй сериал, артист решил поставить карьеру на паузу.

Тодд МакКи активно занялся финансированием в недвижимость. Он приобрел три особняка в Голливуде и начал развивать свою деятельность. В итоге артист устроился консультантом в один из крупнейших местных банков и теперь появляется в сериалах только как герой одной серии. Например, зрители могли его видеть в проектах «C.S.I.: Место преступления» или «Седьмое небо», однако последнее его появление на экранах было лишь в 2008 году.