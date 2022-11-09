Вы удивитесь, увидев свекровь Боярской: вот почему на ней женился Матвеев

Максим Матвеев и Елизавета Боярская стали мужем и женой в 2010 году. Артист неоднократно рассказывал, что именно побудило его сделать предложение Боярской, однако, как оказалось, на самом деле причина может быть совершенно в другом.

Дело в том, что мать Матвеева Людмила Владимировна очень сильно похожа на дочь Михаила Боярского. У них одинаковые черты лица и широкие улыбки, поэтому на первый взгляд даже может показаться, что они являются родственницами. И именно поэтому, как уверены пользователи Сети, Матвеев и решил жениться на своей избраннице.

При этом Людмила Владимировна далека от актерской профессии. Она работает филологом и многие годы посвятила работе в библиотеке. Популярный артист в своих социальных сетях изредка делится кадрами с матерью, а также архивными фото, из которых становится заметно, что Людмила Матвеева практически не изменилась за прошедшие годы.