Вы удивитесь, ремейком на какой фильм стали легендарные «Зита и Гита»

К моменту выхода «Зиты и Гиты» в 1972 году Болливуд уже вовсю эксплуатировал эту тему — но не с сестрами, а с братьями. Официально «Зита и Гита» считаются ремейком вышедшей за пять лет до того картины «Рам и Шиам» (в СССР о ней узнали только осенью того же 1972-го).

Сыгравший главные роли актер Дилип Кумар к тому времени на родине имел прозвище Король трагедии. Постоянные съемки в драматических ролях в конце концов вогнали его в депрессию, и психиатр посоветовал ему сняться в комедии. Так Кумар и сыграл обе главные роли: робкого богача Рама и похожего на него крестьянина Шиама, мечтающего стать актером.

Но «Рам и Шиам» — это тоже ремейк. За три года до этого на языке телугу вышел фильм с точно таким же сюжетом под названием «Рамуду и Бхимуду». Он пришелся по нраву зрителям, поэтому в том же 1964-м на экранах появилась картина «Сын нашего дома», но уже на другом популярном языке Индии — тамильском.

В итоге режиссер «Зиты и Гиты» Рамеш Сиппи не стал снимать уже четвертую историю о близнецах мужского пола, изменив сценарий на рассказ о двух разлученных в детстве красавицах, которых с успехом сыграла 24-летняя актриса и танцовщица Хема Малини.