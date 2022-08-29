Вы удивитесь: откуда взялось заклинание Хоттабыча «Трах-тибидох» и при чем тут зайцы

Сказка «Старик Хоттабыч» появилась на экранах в 1956 году. Фильм стал одним из самых любимых у советских зрителей, а зрители мгновенно растащили его на цитаты. Особенно им понравилось заклинание «Трах-тибидох», которое даже спустя столько лет прочно ассоциируется с седовласым волшебником.

Однако, как оказалось, в оригинальной повести Лазаря Лагина Хоттабыч произносит совершенно другое заклинание. Из его уст звучит «Лехододиликраскало», что практически полностью совпадает с иудейским литургическим гимном. Фраза «Трах-тибидох» впервые появилась даже не в фильме, а в радиоспектакле по мотивам пьесы. И лишь позднее она оказалась в киноленте.

Окончательно популяризировал заклинание мультфильм «Ну, погоди!». В 16-м эпизоде заяц предстает в образе волшебника, который к тому времени был уже известен всем зрителям, и произносит знаменитое «Трах-тибидох». И именно «Ну, погоди!» сделал из простой фразы настоящую легенду.