Вы удивитесь, но за границей сметают с полок «русский чай»: у него есть одна особенность

Чай — популярный напиток не только в России, но и в большинстве стран мира. Миллионы любителей регулярно спорят о преимуществах того или иного сорта, а иностранцы старательно охотятся за так называемым русским чаем.

Дело в том, что так называют обычный черный листовой чай с лимоном. Именно под таким названием напиток можно встретить, например, в американских или итальянских ресторанах и кафе. А производители выпускают специальные линейки пакетиков, где к листу добавляется высушенная цедра лимона.

И «русский чай» пользуется неимоверной популярностью за границей. В магазинах он редко остается на полках, а в любом кафе, как пишут пользователи Сети, за ним практически выстраиваются очереди. Публика отмечает свежий вкус напитка и его универсальность, ведь чай с лимоном подходит к большинству блюд и десертов.