Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко

Юрия Никулина сложно назвать сердцеедом. Легендарный артист был предан своей супруге Татьяне Николаевне и не позволял себе никаких вольностей на стороне. Романтические сцены с актрисами давались Юрию Владимировичу с огромным трудом. Об этом рассказывала Людмила Гурченко, снимавшаяся с Никулиным в картине «Двадцать дней без войны». По сценарию актеру предстояло признать в любви своей экранной партнерше. Для артиста это было похоже на измену, поэтому, когда Юрий Владимирович произносил текст, он представлял на месте Гурченко свою супругу.

Никулин не мог допустить влюбленности в свою сногсшибательную коллегу, ведь иначе дело могло дойти до измены.

Чтобы не сорваться, актер мысленно всегда был с обожаемой женой. По словам Людмилы Марковны, ее восхищали отношения Никулина с Татьяной Николаевной. Супруга артиста была доброй и интеллигентной женщиной, а рядом с мужем становилась скромной и незаметной, что он особенно ценил.