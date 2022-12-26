Вы удивитесь, но больше всего Чебурашку в Японии любят не маленькие дети

Традиционный герой советской анимации — Чебурашка — оказался очень популярен в Японии. Впервые жители Азии увидели мультфильмы в 2001 году. Через несколько лет страну охватила настоящая волна любви к доброму и трогательному персонажу с необычной внешностью. В 2010-е в Японии даже сняли собственные мультипликационные истории о Чебурашке, имевшие большой успех. Героя начали использовать даже в социальных целях — например, он поддерживал программу по защите экологии профильного министерства.

И оказалось, что больше всего персонажа полюбили не маленькие дети, а молодые девушки и женщины. Создатели японской версии Чебурашки объясняли этот феномен тем, что в японском обществе, которое по-прежнему сконцентрировано на мужчинах, дамы чувствуют себя одиноко. Особенно сильно это ощущение у женщин старше 30 лет. Пока их «вторые половинки» после работы проводят время с коллегами, они «убивают» одинокие вечера за просмотром фильмов. И светлый и открытый Чебурушка легко покорил сердца таких женщин.