Вы удивитесь: кто на самом деле исполнил песню для культового сериала с Эвелиной Бледанс

Сериал «Проклятый рай» вышел в эфир в 2006 году. Криминальная история сразу же привлекла внимание зрителей, которые остались в восторге от ярких персонажей и захватывающего сюжета. Также многие высоко оценили и заглавную композицию проекта «Ангелы здесь больше не живут» и долгое время пытались узнать, кто именно ее исполняет.

Как оказалось, автором хита стала певица Ульяна Каракоз. К тому времени артистка уже давно занималась музыкой, но никак не могла завоевать сердца фанатов. Композиция же мгновенно сделала ее звездой, ведь «Ангелы здесь больше не живут» и после сериала играла из каждой колонки в стране.

Однако успех все равно не помог певице удержаться на музыкальном Олимпе. Каракоз не выпустила больше такие же яркие композиции и даже со старым хитом уже не появляется в эфире телевизионных программ.