Вы удивитесь, как сложно американцу переехать в Россию: есть 5 препятствий

В наше время технологии и развивающиеся транспортные услуги почти полностью стирают границы между государствами. Одним из самых популярных аваианаправлений продолжают оставаться Соединенные Штаты, но мало кто задумывается, что людей, стремящихся улететь из этой страны тоже не так уж мало. И все же на переезд из Америки могут решиться немногие.

Согласно каналу «50 оттенков Нью-Йорка », чтобы навсегда перебраться, к примеру, в Россию, американец должен выполнить следующие действия: — погасить все кредиты; — выплатить налоговые льготы, если такие предоставлялись ранее; — избавиться от ипотеки, при этом необходимо полностью оплатить неустойку за досрочное погашение; — закрыть имеющиеся кредитные карты; — выплатить налоги, которые должны начислить за следующие годы.

Такие правила делают получение нового гражданства для американца практически неосуществимой мечтой.