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Вы удивитесь, как роды сказались на внешнем виде бодибилдерши: фото до и после

8 февраля 2023 11:00
Вы удивитесь, как роды сказались на внешнем виде бодибилдерши: фото до и после

От горы мускулов не осталось и следа.

Наталья Батова стала четырехкратной чемпионкой России по бодибилдингу без помощи тренеров. Авторская методика и упорство помогли ей достичь впечатляющих результатов и возглавить Лигу профессионального рестлинга. Когда спортивные высоты покорились настойчивой сибирячке, она решила штурмовать новую высоту — материнство.

В личной жизни бодибилдерше не очень везло. Тем не менее ей хотелось забеременеть, хотя для женщин с ее хобби это очень рискованно. Из-за специфического рациона и различных препаратов у спортсменок сбивается гормональный фон. Это грозит бесплодием или вероятностью родить мертвого ребенка.

Вы удивитесь, как роды сказались на внешнем виде бодибилдерши: фото до и после

Однако Наталье удалось подготовить организм. Так у нее появилась дочь София. Материнство превратило бодибилдершу в женственную красавицу. Наталья ушла из спорта, сменила имидж и род занятий. Сегодня экс-культуристка занимается организацией праздников, воспитывает дочку, иногда ходит на телевидение и ведет свой блог.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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