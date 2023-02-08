Вы удивитесь, как роды сказались на внешнем виде бодибилдерши: фото до и после

Наталья Батова стала четырехкратной чемпионкой России по бодибилдингу без помощи тренеров. Авторская методика и упорство помогли ей достичь впечатляющих результатов и возглавить Лигу профессионального рестлинга. Когда спортивные высоты покорились настойчивой сибирячке, она решила штурмовать новую высоту — материнство.

В личной жизни бодибилдерше не очень везло. Тем не менее ей хотелось забеременеть, хотя для женщин с ее хобби это очень рискованно. Из-за специфического рациона и различных препаратов у спортсменок сбивается гормональный фон. Это грозит бесплодием или вероятностью родить мертвого ребенка.

Однако Наталье удалось подготовить организм. Так у нее появилась дочь София. Материнство превратило бодибилдершу в женственную красавицу. Наталья ушла из спорта, сменила имидж и род занятий. Сегодня экс-культуристка занимается организацией праздников, воспитывает дочку, иногда ходит на телевидение и ведет свой блог.