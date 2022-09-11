Вы удивитесь: как на самом деле выглядел первый «шедевр» советской рекламы
Ролик до сих пор активно обсуждается в Сети.
Если печатная реклама в Советском Союзе появилась с небольшим опозданием от зарубежных стран, то первого телевизионного ролика пришлось ждать очень долго. Впервые видео рекламного характера появилось на экранах в 1964 году и было посвящено кукурузе.
Этот факт немало удивляет, поскольку кукуруза в СССР в рекламе не нуждалась. Двухминутный ролик походил на мюзикл, в котором ведущая роль отводилась повару. Ему довелось общаться с початками кукурузы, жаждущими попасть в меню.
Вот только повар на уговоры не поддается и уверенно заявляет: «Я меню не изменю». Впрочем, вскоре он меняет свое решение, увидев женщину, поедающую кукурузу. Именно так выглядит первый «шедевр» советской рекламы, который многие помнят и обсуждают до сих пор.
«Единственная реклама, которая мне понравилась», «Я эту рекламу пересматриваю 100 раз, при том, что мне 18 лет. Что со мной не так?», «Не реклама, а целый фильм про кукурузу!» — с восторгом отмечают пользователи Сети.