Вы удивитесь, что Владимир Меньшов сделал со статуэткой премии «Оскар»

Владимир Меньшов удостоился статуэтки «Оскар» в 1981 году за картину «Москва слезам не верит». Режиссер стал одним из немногих советских постановщиков, кто за годы существования премии становился ее лауреатом. Однако самого Меньшова его собственное достижение, как оказалось, не очень впечатляло.

По словам постановщика, о победе на премии он узнал 1 апреля по телевидению, так как его не пустили в США. Сначала он был уверен, что это шутка, а после информация подтвердилась. Спустя некоторое время он получил от американской киноакадемии заветную для многих статуэтку, но предпочел не ставить ее на видное место.

«Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит», — рассказывал режиссер в YouTube-шоу «Сама Меньшова ».

Дело в том, что знаменитость не считал одну из главных кинопремий мира достойной наградой. По его словам, «Оскар» состоит преимущественно из рекламы, и его пугает, что весь мир «молится» на американскую премию. И именно поэтому он предпочел убрать статуэтку, к которой не относился с уважением.