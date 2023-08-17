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Вы точно видели Якубовича с шевелюрой в кадре: вспомните ли фильм с ним по одному кадру

17 августа 2023 07:30
Вы точно видели Якубовича с шевелюрой в кадре: вспомните ли фильм с ним по одному кадру

Дебют молодого артиста прошел незамеченным.

Леонид Якубович прославился в начале 90-х как ведущий капитал-шоу «Поле чудес». До сих пор он остается на этой позиции и ассоциируется у зрителей исключительно с фразой «Вращайте барабан!».

Прежде чем получить эту должность, Леонид Аркадьевич уже много лет работал на телевидении. Шоумен писал сценарии для популярных передач, вел первый московский конкурс красоты и параллельно с этим успел потрудиться аукционистом. Именно оттуда он вынес свои фирменные интонации, которые так полюбились зрителям.

Но еще до первого появления на экране в роли ведущего «Поля чудес» Якубович успел засветиться в другом проекте. Его увидели миллионы советских зрителей, но сегодня едва ли кто-то из них вспомнит свое первое знакомство со знаменитостью.

Еще в 1980 году Якубович получил роль в фильме «Однажды двадцать лет спустя». Правда, эпизодическую и совсем без слов. Всю свою сцену он сидел за партой и молчал, зато впечатлял зрителей своей кудрявой шевелюрой.

Фото: Кадр из фильма "Однажды двадцать лет спустя" 1980
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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