Вы точно видели сына Пореченкова, но не понимали этого: а ведь он копия отец (фото)

Михаил Пореченков сам предложил сыну Владимиру Любимцеву строить творческую карьеру. И тот послушал отца. Звездный наследник делает большие успехи и в кино, и на театральной сцене.

Меж тем многие даже не догадываются о том, что талантливый актер — отпрыск Пореченкова. Отчасти так случилось потому, что звезда экрана не общался с сыном, пока тому не исполнилось 19 лет. Со временем былые разногласия остались в прошлом. Отец и сын стали коллегами и теперь часто появляются вместе на светских мероприятиях и в кадре.

Увидеть игру Любимцева можно в таких проектах, как «Полярный», «Гадалка», «Агент национальной безопасности. Возвращение» и многих других. Поклонники отмечают поразительное сходство актера со своим отцом. Владимир вырос точной копией Пореченкова.

Следуя примеру родителя, звездный наследник еще в детстве увлекся единоборствами. Любовь к спорту не прошла бесследно. Любимцев привел свое тело в потрясающую форму и стал настоящим секс-символом.

Вот только у фанаток нет шансов покорить сердце молодого артиста. Сын Пореченкова женат и воспитывает с супругой дочь Мирославу.